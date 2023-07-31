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Фронт (из того, что можно публиковать)

Фронт (из того, что можно публиковать)

1. Первая фаза контрнаступления ВСУ близка к своему окончанию. Серьезные успехи характерны для нескольких участков фронта: в некоторых прорвана первая линия обороны (основная), в некоторых - ВСУ достигли первой линии обороны и ведут активные боевые действия при "хаотичном" (цитата) поведении противника.

2. Окончание первой фазы и начало второй (более активной и интенсивной) намечено на вторую половину августа. На данном этапе уже на некоторых направлениях ВСУ перешли к реализации второй фазы наступательных действий.

3. Из-за кратной интенсификации боевой активности несколько увеличилось количество потерь в технике, при этом безвозвратные потери в живой силе остаются близкими к прежнему уровню (помогает западная техника со своей броней, защищающей солдат от критических повреждений "на штыковой дистанции боёв").

4. Россия перебрасывает некоторые войска в сторону собственных наступательных действий, оголяя зоны, где ВСУ ведут наступательные операции. Вызвано это тем, что Москва осознает, что противостоять концентрированному натиску не сможет, из-за чего надеется, что командование Украины перебросит ВСУ на сдерживание некоторых "прорывов" российских вояк, что вызовет размазывание фронта.

5. Переброска войск не произойдет. Украина уже взяла под контроль основные линии прорыва, при этом россияне имеют на этих направлениях преимущество в артиллерии и живой силе. Тем не менее, оперативных успехов у российской армии нет, а локальные колебания линии фронта кажутся незначительными.

6. Переход из первой фазы к второй будет относительно тихим с глобально политической точки зрения: ничего существенно нового мы не увидим практически до конца августа.

7. Линии обороны РФ, которые следуют за первыми линиями, укреплены и оснащены значительно хуже "лицевых". Это значительно упрощает работу ВСУ в контексте низкого уровня управляемости российских войск последующих линий обороны.

8. Россия уже истощает резервы, в то время как Украина не ввела в бой основные наступательные ресурсы. Т.е. в парадигме временного распределения ВСУ вероятно сможет истощить имеющиеся у ВС РФ готовые резервы до того, как вообще начнет вводить свои.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8034

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