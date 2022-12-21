Голова МЗС росії лавров після зустрічі путіна з лукашенком назвав нову мету спецоперації

Як пишуть рашистські ЗМІ, вона полягає в тому, щоб «зірвати плани щодо перетворення України на антиросію».

За його збоченою логікою, «дії росії забезпечили провал геополітичної гри Заходу».

Все йде по плану. Демілітарізація України – озброюємось з кожним днем краще. Денацифікація – кожна собака вже нацик. Антиросія – done. Що там далі? Звільнення Донбасу? Та звільнимо, не хвилюйтесь.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/446

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