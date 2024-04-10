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Голова СБУ Малюк відсторонив від виконання обовʼязків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка

Голова СБУ Малюк відсторонив від виконання обовʼязків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка

Голова СБУ Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо".

У пресслужбі уточнили, що Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43441

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