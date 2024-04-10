Голова СБУ Малюк відсторонив від виконання обовʼязків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка

Голова СБУ Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо".

У пресслужбі уточнили, що Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43441

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