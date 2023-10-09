Головне за вихідні від "Дзеркала тиждня"

● Цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні на суму близько 200 млн доларів;

● Джо Байден має намір запросити у Конгресу найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Києву в $100 млрд, якого має вистачити до початку 2025 року;

● Словаччина припинить надсилання подальшої військової допомоги Україні до формування нової урядової коаліції;

● росіяни полагодили пошкоджену ділянку Кримського мосту;

● ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю;

● Іран підтримав дії терористів ХАМАСу в Ізраїлі. Іранські співробітники служби безпеки допомогли спланувати атаку ХАМАСу;

● Рада національної безпеки Ізраїлю схвалила наземну операцію в Секторі Газа і оголосила про застосування пункту "Алеф";

● Тель-Авів відновив контроль над більшістю населених пунктів на півдні країни після того, як їх захопили палестинські терористи;

● Хезболла офіційно взяла на себе відповідальність за удари по Ізраїлю з території Лівану. Ізраїль вдарив у відповідь;

● На місці проведення музичного фестивалю на території Ізраїлю неподалік кордону сектора Газа виявлено щонайменше 250 тіл загиблих. Загалом внаслідок нападу ХАМАСу загинуло вже понад 700 ізраїльтян;

● В Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу загинуло двоє українців;

● Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський подякував українцям за підтримку його країни в протистоянні з терористичним угрупованням ХАМАС;

● Президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю;

● Руйнівний землетрус в Афганістані забрав життя понад двох тисяч людей;

● Залізничні перевезення з КНДР в росію зросли після зустрічі Кім Чен Ина з путіним;

● Померла народна артистка України Ніна Матвієнко.

● ОАЭ стали единственной арабской страной, осудившей операцию ХАМАС.

Джерело: https://t.me/znua_live/116215

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