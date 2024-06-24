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Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом захисту Харкова

Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом захисту Харкова

Міський Голова Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по Харкову та Харківській області.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Мер зазначив, що росія знищує потенціал України та задовольняє амбіції свого керівництва за допомогою сили з повним зневаженням міжнародного законодавства. Зокрема, він наголосив, що одна з цілей сталого розвитку ООН – це забезпечення справедливої якісної освіти, але через збройну агресію рф всебічний розвиток наукового й творчого потенціалу харків’ян унеможливлюється.

«Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше ніж 172 дні поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня видавництва «Vivat» ТОВ «Фактор-Друк», на якій друкувалися підручники для українських шкіл», – повідомив міський голова.

З огляду на це Ігор Терехов від імені всіх жителів міста закликав представництво ООН і ЮНЕСКО задіяти всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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