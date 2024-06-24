Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом захисту Харкова

Міський Голова Ігор Терехов написав листа Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азуле з закликом сприяти припиненню ударів рф по Харкову та Харківській області.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Мер зазначив, що росія знищує потенціал України та задовольняє амбіції свого керівництва за допомогою сили з повним зневаженням міжнародного законодавства. Зокрема, він наголосив, що одна з цілей сталого розвитку ООН – це забезпечення справедливої якісної освіти, але через збройну агресію рф всебічний розвиток наукового й творчого потенціалу харків’ян унеможливлюється.

«Харків протягом останнього століття відомий у світі як місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів. Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше ніж 172 дні поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня видавництва «Vivat» ТОВ «Фактор-Друк», на якій друкувалися підручники для українських шкіл», – повідомив міський голова.

З огляду на це Ігор Терехов від імені всіх жителів міста закликав представництво ООН і ЮНЕСКО задіяти всі можливі механізми для припинення знищення мирного населення та цивільної інфраструктури Харкова.

Агентство Телевидения Новости