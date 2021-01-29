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Горожане избрали худшего мэра в мире. Чтобы он снова не пошёл на выборы, им пришлось привязать его к дереву

Горожане избрали худшего мэра в мире. Чтобы он снова не пошёл на выборы, им пришлось привязать его к дереву

Жители городка схватили мэра ради благой цели. Во время предвыборной компании чиновник обещал существенное улучшение жизни горожан, но быстро забыл об этом в своём кресле. Люди привязали политика к дереву, чтобы он подумал над своим поведением.

В Мексике обычные люди нередко не могут повлиять на должностных лиц, которые не выполняют свои обещания и сдают проекты городского значения в таком виде, словно они и не ремонтировали их. Однако население городка Чьяпас нашло весьма своеобразный способ наказания виновных, не дожидаясь длительной правовой процедуры. Лучше бы сразу выбирали только хороших мальчиков.

Жители 11 районов города в очередной раз встретились со своим избранником, чтобы обсудить ремонт резервуара питьевой воды, потребность в котором они испытывали годами, пишет Mexico News Daily. Во время избирательной компании Оскар Рамирес Агилар клятвенно обещал людям, что первым же делом займётся установкой нового. Стоило сесть в кресло мэра, как политик почему-то забыл об этом.

Горожане избрали худшего мэра в мире. Чтобы он снова не пошёл на выборы, им пришлось привязать его к дереву

Мэр мексиканского города Чьяпас Оскар Рамирес Агилар

Точнее, он отчитался перед жителями Чьяпаса о том, что нанятая им ремонтная бригада привела резервуар в удовлетворительное состояние. Вот только коммунальщики, которые отправились принимать работу, её результатами довольны не были. Они сняли на видео то, как ёмкость выглядит изнутри: места, где металл прохудился и пропускал воду, наспех залатали с помощью цемента, который отклеился после пары слабых ударов лопаткой.

Горожане на встрече с Агиларом потребовали объяснений. После «ремонта» резервуар находился в таком плохом состоянии, что воду оттуда попросту стало небезопасно пить. В данный момент вся жидкость из ёмкости была откачана, так как слишком много ресурса попросту выливалось из дыр.

У мэра ответа для людей не оказалось. Поэтому горожане вместе с коммунальщиками не нашли другого выхода, как привязать нерадивого чиновника к дереву, чтобы показать: такой человек больше не заслуживает доверия и его ни в коем случае нельзя переизбирать на новый срок.

После того как мэр некоторое время пробыл на всеобщем обозрении в связанном виде, его отпустили, и он даже не попытался сбежать из города, как это делают некоторые политики.

Фотография привязанного к дереву мэра быстро разошлась в соцсетях, на что он отреагировал незамедлительно. Агилар опубликовал на своем официальном сайте письмо, в котором заявил, что информация не соответствует действительности: он просто стоял у дерева и держал руки за спиной, а голову опустил из-за того, что внимательно слушал своих собеседников. По поводу ремонта резервуара он ничего нового не сказал.

Источник: medialeaks.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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