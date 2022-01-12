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Харьковский театр закроется на несколько месяцев из-за нехватки денег

Харьковский театр закроется на несколько месяцев из-за нехватки денег

Харьковский театр для детей и юношества планируют закрыть на несколько месяцев из-за недостаточного финансирования. Соответствующий приказ директора ТЮЗа артисты театра опубликовали в соцсетях.

В документе отмечается, что артистов театра планируется отправить на простой с 4 апреля по 20 ноября с перерывами в общей сложности на 108 дней. На этот период в театре будут находиться только наблюдатели-пожарные, сторожа и отопители. Кроме того, с 1 марта сотрудникам театра перестанут выплачивать 30-процентную надбавку за сложность и напряженность в работе.

По словам директора Харьковского ТЮЗа Татьяны Цвилой, в 2022 году учреждению урезали финансирование зарплатного фонда до 75%. Продолжить свою работу ТЮЗ сможет, если самостоятельно заработает недостающие средства.

"Если по результатам работы января и февраля мы поймем, что у нас есть финансовые возможности продолжать работу, то мы не уйдем на простой, и в приказ будут внесены изменения", - рассказала Татьяна Цвилая.

За время простоя сотрудники театра будут получать две трети должностного оклада. Также за ними сохранятся государственные социальные гарантии, рабочее место, выплаты единого социального взноса, больничные и пенсионные начисления.

Как сообщила директор Департамента культуры и туризма ХОГА Людмила Терещенко, сокращение финансирования в этом году коснулось всех театров областного подчинения. Руководство каждого из них самостоятельно принимает решение, как выходить из сложившейся ситуации: сокращать зарплату, менять штатное расписание или уменьшать рабочий день. А чтобы задействовать артистов, руководство областного департамента культуры планирует организовать выездные спектакли в регионе.

Справка SQ. Харьковский театр для детей и юношества был основан в 1920 году. Он появился благодаря активной деятельности руководителей Первой государственной Высшей театральной школы, созданной в 1919 году, по инициативе заведующего театральным и репертуарным отделами, профессора Харьковского университета Александра Белецкого.

На тот момент в высшей школе работало два отделения: одно — с шестимесячным курсом для переподготовки актеров дореволюционных театров (им руководил сторонник реалистического театра, известный режиссер Николай Синельников), второе — двухгодичный курс с широкой художественной программой обучения актерскому мастерству и истории искусств.

В 1933 году был преобразован в Харьковский театр юного зрителя.

Сегодня в репертуаре ТЮЗа - сказки для детей, проблемные спектакли для молодежи, классические произведения отечественных и зарубежных драматургов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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