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«Харкову загрожує катастрофа», «буде тільки гірше»: роспропаганда поширює нову ІПСО

«Харкову загрожує катастрофа», «буде тільки гірше»: роспропаганда поширює нову ІПСО

«Харкову загрожує катастрофа», «буде тільки гірше»: роспропаганда поширює нову ІПСО

Центр стратегічних комунікацій фіксує нову інформаційну операцію ворога, яку він поширює у мережі X (колишня Twitter) і соцмережі Facebook.

Фейкарі з посиленням російських ракетно-бомбових ударів по Харкову і його передмістю активно включилися в поширення тотальної істерії для деморалізації харків'ян: «люди живуть просто неба», «захисту і надії ні на кого немає» і «Харків у великій небезпеці» й т.д.

Насправді місто й область посилюють свій захист, зводяться нові укріплення, оборонні рубежі, харків'яни отримують допомогу від місцевої влади. Паніки немає, у місті роблять все можливе, щоб захистити мирних жителів та забезпечити безперебійну роботу життєво важливих служб, зазначив мер міста Ігор Терехов.

«Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього [путіна] захищені», – заявив президент України за результатами робочої поїздки до Харкова.

Усю панічну маячню росіяни розповсюджують у соцмережах через ботів – порожні сторінки, відсутність друзів, фото і жодної публікації – тут все стандартно для ботоферми.

Частину з цих сторінок вже заблоковано, проте інша частина – ще тимчасово активна. Якщо ви помічаєте подібні повідомлення у своїй стрічці новин, одразу їх блокуйте, надсилайте скарги і в жодному разі не поширюйте допис. Не допомагайте ворогу ширити його фейки.

Джерело: https://t.me/spravdi/37870

Новости портала «Весь Харьков»

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