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Харківщина. 10 грудня

Харківщина. 10 грудня

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.

Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.

В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих.

Продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

▪️Бої на території області тривають. Наші захисники тримають позиції та чинять гідний опір окупантам. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу.

Джерело: https://t.me/synegubov/5018

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