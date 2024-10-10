Харківщина, 10 жовтня

▪️ 15:35 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон 12-поверхових житлових будинків, автосалону, магазину та дошкільного навчального закладу. Постраждала 81-річна жінка, без госпіталізації.

▪️ 21:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Зелений гай. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждав 49-річний чоловік.

▪️ 15:50 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві цивільні автівки.

▪️ 15:39 Харківський р-н, Дергачівська громада, с. Слатине. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та 7 приватних будинків пошкоджено.

▪️ 10:25 Харківський р-н., Дергачівська ТГ., с. Козача Лопань. Внаслідок скиду вибухового предмету з БПЛА по автомобілю отримали поранення 76-річна жінка та два 54-річні чоловіки.

▪️ 10:25 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарча споруда.

▪️ 09:40 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., м. Купʼянськ. Влучання БПЛА в автомобіль. Постраждав 65-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/11564

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