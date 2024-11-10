Харківщина, 10 листопада

▪️ 22:17 м.Харків. Влучання в землю. Пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала жінка 64 років.

▪️ 10 листопада 02:33 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ. Внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково 4-поверховий житловий будинок. Постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка.

▪️ 10 листопада 00:37 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ. Падіння уламків шахеду в навісний дах під'їзду 4-поверхової житлової будівлі. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та 5 автомобілів.

▪️ 13:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Влучання у автомобіль. Пошкоджено частково магазин.

▪️ 11:18 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві багатоповерхівки та два приватних будинки. Постраждали три чоловіки 35, 49 та 61 років.

▪️ 11:10 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м.Куп’янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновані 40 гаражів. Загинули чоловік та жінка.

▪️ 09:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с.Прудянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, автомобіль. Постраждав 60-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 53 людини.

Джерело: https://t.me/synegubov/12000

Новости портала «Весь Харьков»