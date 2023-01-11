Харківщина. 10 січня

◾️Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Вчора близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

▪️Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп'янська, але зазнали невдачі. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Працюємо на перемогу далі.

Джерело: https://t.me/synegubov/5269

Новости портала «Весь Харьков»