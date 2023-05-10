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Харківщина. 10 травня

Харківщина. 10 травня

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп'янськ. Попередньо, ракетами "Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

▪️Крім того, у с. Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

- Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.

▪️На лінії зіткнення російські окупанти спробували покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Масютівка, але отримали відсіч та відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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