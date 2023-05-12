Харківщина. 11 травня

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

У с. Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння.

В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в м. Ізюм на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу.

Тривають роботи із розмінування області. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 16 га території та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!

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