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Харківщина, 13 червня

Харківщина, 13 червня

▪️ 13 червня 5:20 — 05:35 с. Курилівка Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки.

▪️ 23:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок.

 

▪️ 20:30 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди.

▪️ 16:17 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, с. Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації.

▪️ 16:10 Ізюмський р-н., Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ відбулось загоряння будівлі закладу освіти — не діюча, раніше була зруйнована.

▪️ 13:25 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

▪️ 11:00 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Завдано удару трьома FPV дронами по приміщеннях фермерського господарства.

▪️ 11:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Івашки. Обстріл по території непрацюючого заводу.

▪️ 12 червня 09:30 Куп'янський район, Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали два чоловіки.

На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та Мʼясожарівки. Девʼять атак завершилися невдачею для противника, тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та Мʼясожарівки. Ситуація контрольована.

Джерело: https://t.me/synegubov/9966

Новости портала «Весь Харьков»

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