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Харківщина, 13 квітня

Харківщина, 13 квітня

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та ін. Авіаударів зазнали н.п. Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка.

● 13 квітня 02:37 Ізюмський р-н, с. Борова. Окупанти вдарили по раніше пошкодженому будинку культури.

● 22:40 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждали 62-річний та 72-річний чоловіки.

● 19:30 Куп'янський район, Курилівська громада с. Новоосинове. Внаслідок проведення бойових дій горів будинок та автомобіль.

● 16:00 під час роботи в полі внаслідок обстрілу БПЛА Чугуївського району у с. Шестакове отримали поранення четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

● 14:41 внаслідок обстрілу с. Липці дій горіла господарча споруда на площі. Пошкоджено два складські приміщення приватного фермерського господарства. Зруйнована будівля фабрики.

● 12:34 м. Вовчанськ. Внаслідок проведення бойових дій горів приватний будинок.

● 12:00 м. Вовчанськ. Внаслідок скидання ВОГ з БПЛА постраждав 63-річний чоловік.

● 11:15 Куп'янський р-н., с. Моначинівка. Постраждали дві людини: чоловік 72 років та жінка 76 років, без госпіталізації.

● 12 квітня 12:05 Куп'янськ Вузловий. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 65-річний чоловік.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,36 га території, знищили 600 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9058

Новости портала «Весь Харьков»

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