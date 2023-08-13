Харківщина, 13 серпня

Минулої доби ворог від ворожих обстрілів потерпали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема під ворожим вогнем були Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Наші захисники дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції.

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