Харківщина. 13 травня

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

▪️Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

У c. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Поблизу смт Борова Ізюмського району ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.

Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі с. Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!

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