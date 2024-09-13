Харківщина, 13 вересня

▪️ 16:51 Київський р-н, м. Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 1 нежитлова будівля. Постраждали 5 людей: три жінки віком 39, 70, 83, 33-річний чоловік та 10-річна дівчинка (гостра реакція на стрес).

▪️ 23:49 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с.Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100кв.м.

▪️23:48 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.

▪️ 16:53 Харківський район, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу КАБ постраждали 3 людини: дві жінки 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік.

▪️ 15:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Горіла господарча споруда.

▪️ 13:03 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, три господарчі споруди, гараж. Постраждали 10 людей (з них 3 рятувальники). Загинули 3 людини.

▪️ 12:47 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. Загинула 64-річна жінка.

▪️ 12:04 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли клуб та цивільна будівля.

▪️ 11:20 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу відбулось пряме влучання на територію ферми, зруйновано сараї.

▪️ 11:15 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди.

▪️ 11:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с.Морозова Долина. Внаслідок удару FPV-дрону пошкоджена автівка. Постраждав 54-річний чоловік.

● На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

● На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

Джерело: https://t.me/synegubov/11108

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