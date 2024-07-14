Харківщина, 14 липня

▪️ 22:30 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Під час обстрілу FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок

▪️ 18:47 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла колишня інкубаторна та пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років.

▪️ 15:40 Харківський р-н, Південноміська ТГ, смт Буди, два влучання «Іскандер» в землю поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, 2 авто, будівлю вокзалу, 3 допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули 2 людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик)

Серед дев‘яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані.

14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній.

▪️ 12:28 Куп'янський р-н, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі.

▪️ 12:10 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Пристін. Внаслідок обстрілу горіли вантажне авто та трава на відкритій території.

▪️ 11:50 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу поранена 39-річна жінка.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки

Джерело: https://t.me/synegubov/10362

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