Харківщина, 14 листопада

▪️ 12:30 м. Харків. БПЛА "Молнія -1" влучив в багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 4 людини.

▪️ 11:30 м. Харків. Внаслідок вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці.

▪️ 15:35 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання FPV- дрона в авто. Постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини.

Ще одне влучання — по приватному житловому сектору. Отримав поранення 49-річний цивільний чоловік.

▪️ 09:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ с. Загризове. Внаслідок обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 92 людини.

Джерело: https://t.me/synegubov/12049

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