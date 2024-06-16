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Харківщина, 16 червня

Харківщина, 16 червня

▪️ 15:00 Куп'янський р-н., Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Зруйновано приватний будинок внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

▪️ 10:30 Куп'янський р-н., Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 3 приватні будинки. Постраждав чоловік.

▪️ 10:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автівку.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень 3збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.і

Джерело: https://t.me/synegubov/9998

Новости портала «Весь Харьков»

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