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Харківщина, 16 жовтня

Харківщина, 16 жовтня

▪️ 21:15 Харківський р-н, поблизу Харкова. Обстріл КАБ. Без руйнувань та постраждалих.

▪️ 15:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік.

▪️ 15:00 Куп'янський р-н., м. Куп‘янськ. Удар з FPV-дрона. Пошкоджено автівку.

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

Джерело: https://t.me/synegubov/11621

Новости портала «Весь Харьков»

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