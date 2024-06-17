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Харківщина, 17 червня

Харківщина, 17 червня

▪️ 23:50 м. Харків, Київський р-н, дитячий табір. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️ 17 червня 02:30 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Борівська Андріївка. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди.

▪️ 15:26 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Піски Радьківські. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджено 4 будинки, автівка швидкої. Постраждали 3 особи: хлопець 13 років, чоловік та жінка.

▪️ 14.31 с. Шийківка Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

▪️ 16 червня 14:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 8 приватних будинків.

На Харківському напрямку окупанти пʼять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються.

На Купʼянському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Джерело: https://t.me/synegubov/10004

Новости портала «Весь Харьков»

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