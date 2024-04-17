Харківщина, 17 квітня

▪️ За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове.

▪️ 22:30. Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Влучання КАБ у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.

▪️ 22:20 окупанти повторно вдарили КАБом по центральній частині смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджені два приватні будинки.

▪️ 21:00 смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки.

▪️ 15:00 відбувся обстріл із РСЗВ м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені 3 житлові будинки та автомобіль.

▪️ 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю «Укрпошти». 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу.

▪️ 09:30 у м. Куп'янськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджені житловий будинок, автомобіль.

▪️ 16 квітня 08:20 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ., с. Колісниківка. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автівок, гараж, господарча споруда.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,3 га території, знищили 368 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9097

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