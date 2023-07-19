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Харківщина, 19 липня

Харківщина, 19 липня

Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено. Попередньо, без постраждалих.

▪️ Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів.

У смт. Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Внаслідок обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

В с. Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки.

У с. Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.

▪️ На лінії зіткнення на Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Жодного просування вперед у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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