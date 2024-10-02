Харківщина, 2 жовтня.

▪️ 02 жовтня 04:42 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 гаража, пошкоджено 1 гараж і 3 приватних будинки.

▪️ 02 жовтня 07:30 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

▪️ 02 жовтня 04:25 Харківський р-н, Дергачівська громада, м. Дергачі. Горіли 2 гаражі, 2 автівки. Пошкоджено скління вікон двоповерхових багатоквартирних будинках, 4 автомобілі. Постраждали 5 осіб (з них 1 дитина).

▪️ 02 жовтня 04:25 Харківський р-н, Малоданилівська громада, с. Черкаська Лозова. Горіла трава на площі 1 га.

▪️ 20:08 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Горіли внаслідок обстрілу житловий будинок та господарча споруда.

▪️ 19:00 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Обстріляно два будинки.

▪️ 18:14 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіло приміщення станції швидкої медичної допомоги та гаражі. Постраждали чоловік та жінка.

▪️ 16:20 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, смт Куп'янськ - Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли будинки.

▪️ 16:03 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок, гараж.

▪️ 14:20 Куп'янський р-н, Дворічанська громада, с. Васильцівка. Горіли 2 господарчі споруди та гараж.

▪️ 11:50 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на пл. 20 Га, 4 приватні житлові будинки, 10 господарчих споруд, будівля клубу.

▪️ 10:30 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Кіндрашівка. Пошкоджено 4 житлові будинки та 5 господарчих споруд.

▪️ 10:05 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Мирне. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 Га, частково 12 приватних домоволодінь та 8 господарчих споруд.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

Джерело: https://t.me/synegubov/11418

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