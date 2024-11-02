Харківщина, 2 листопада. Зведення ХОВА

▪️ 16:08 м. Харків Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Постраждали 13 цивільних людей.

Загинув 1 поліцейський, постраждали 36 поліцейських, 1 співробітник ДСНС.

▪️ 2 листопада 02:58 с. Слатине Дергачівська ТГ, Харківський р-н. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджено скління трьох приватних будинків та 2 господарчих споруди.

▪️ 2 листопада 02:40 с. Одноробівка. Військами РФ завдано удару КАБ на відкритій місцевості за межами.

▪️ 2 листопада 02:00 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково приватний житловий будинок, флігель, літня кухня, гараж, господарчі будівлі.

▪️ 21:15 м. Куп'янськ. Влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали 3 особи: 44-річний чоловік та дві жінки 68 та 75 років.

▪️ 15:51, с. Вільхуватка, Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждали 3 людини: два чоловіки 59 та 87 років і 84-річна жінка (гостра реакція на стрес, без госпіталізації).

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 133 людини (серед них 4 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/11867

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