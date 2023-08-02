Харківщина, 2 серпня

Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

▪️ Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У с. Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда.

У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

- Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

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