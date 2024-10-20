Харківщина, 20 жовтня

▪️О 23:54 внаслідок удару ворожого КАБу в місті Харків пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління в двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

▪️О 05:20 20 жовтня у Дергачах відбувся удар ворожим КАБом. Пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхових будинків. Без постраждалих.

▪️О 06:33 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Влучання ворожого КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 273 особи (серед них 1 дитина).

Джерело: https://t.me/synegubov/11656

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