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Харківщина, 20 квітня.

Харківщина, 20 квітня.

● За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Сенькове.

● 20 квітня 00:38 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу під завалами в господарчої споруди під завалами знаходився чоловік. Проведено аварійно – рятувальні робіти. Чоловік без травм.

● 19 квітня 10:30 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 52,6 га території, знищили 297 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9127

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