Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 46

Харківщина. 21 жовтня

Харківщина. 21 жовтня

Вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли с. Липці Харківського району. Попередньо, без постраждалих.

▪️ Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.

Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення тривають важкі бої. За добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США» - Байден
Сегодня 08:59    33
Грабежи, убийства, наркотики: путинская армия во всей красе
Сегодня 08:48    35
Румыния планирует установить на границе с Украиной современную антидроновую систему, - СМИ
Сегодня 08:37    44
«Спортсменам» країни-терористки немає місця на міжнародних змаганнях
Сегодня 08:25    53
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:12    53
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    67
«Эти отправят такой, какой я есть, туда» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:04    70
Очередная партия военной помощи от Германии: что получили ВСУ
Сегодня 07:42    96
Оперативна інформація станом на 06.00 21 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:32    85
Кінець «бабаю»: «православний казак» з терористично-наркоманським минулим відправився до кобзона
Сегодня 07:32    86
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 