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Харківщина, 22 липня

Харківщина, 22 липня

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ В районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі.

По с. Благодатівка Куп'янського району ворог завдав удару ракетою С-300. Зафіксоване влучання в землю за межами села. Без руйнувань та постраждалих.

У м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній.

Біля 11:40 в районі с. Турове Богодухівського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор на дистанційному керуванні К-750. Без постраждалих.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет.

▪️ На Куп'янському напрямку ЗСУ надійно утримують свої позиції. Просування у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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