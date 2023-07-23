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Харківщина, 23 липня

Харківщина, 23 липня

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

▪️ Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з РСЗВ "Смерч", ствольної артилерії та мінометів пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу, сталася пожежа. У селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля клубу, сталася пожежа.

Близько 13:10 в м. Ізюм біля під'їзду на міні підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням в стані середньої тяжкості.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети.

▪️ На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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