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Харківщина, 23 травня

Харківщина, 23 травня

● 14:02 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському району пошкоджено скління вікон у 3-х багатоквартирних житлових будинках, будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівля СТО, будівля продовольчого магазину, 2 трамваї та 11 автомобілів. Знищено 1 автомобіль.

Холодногірський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося.

Постраждали 12 людей.

● 18:40 смт Куп‘янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок та газопровід.

 

● 08:15 м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горів перший та другий поверх дитячого садочку. Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки, будівлю дитячого садочка, приміщення магазинів, офісне приміщення, аптека та 4 автомобілі. Постраждали 8 людей.

- На Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривают бойові дії на напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони.

- На Купʼянському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

Всього евакуювали 10980 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9630

Новости портала «Весь Харьков»

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