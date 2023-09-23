Харківщина, 23 вересня

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У с. Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа.

По с. Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

▪️За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,1 га території та знешкодили 54 вибухонебезпечні предмети.

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