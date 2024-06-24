Харківщина, 24 червня.
● 15:00 м. Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років).
Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років).
Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства.
● Загалом (https://t.me/synegubov/10067) постраждали 12 людей (з них 2 дитини та 1 співробітник ДСНС). Загинула 1 людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.
● 16:33 м. Куп'янськ. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.
● 14:00 Куп'янський р-н., Великобурлуцька громада, с. Рублене. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.
● 13:45. Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки.
На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська.
На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.
На фото с. Слатине, Дергачівська ТГ, Харківський район.
Джерело: https://t.me/synegubov/10069