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Харківщина, 24 червня.

● 15:00 м. Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років).

Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років).

Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства.

● Загалом (https://t.me/synegubov/10067) постраждали 12 людей (з них 2 дитини та 1 співробітник ДСНС). Загинула 1 людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.

● 16:33 м. Куп'янськ. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.

● 14:00 Куп'янський р-н., Великобурлуцька громада, с. Рублене. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

● 13:45. Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки.

На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На фото с. Слатине, Дергачівська ТГ, Харківський район.

Харківщина, 24 червня.

Харківщина, 24 червня.

Харківщина, 24 червня.

Джерело: https://t.me/synegubov/10069

Новости портала «Весь Харьков»

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