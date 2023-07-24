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Харківщина, 24 липня

Харківщина, 24 липня

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

▪️ Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп'янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала.

У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ-250 пошкоджено 2 приватні будинки. У м. Куп’янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бойові дії, ЗСУ надійно тримають позиції, просування у ворога немає.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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