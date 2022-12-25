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Харківщина, 25 грудня

Харківщина, 25 грудня

По області протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.

Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній.

Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді. Віримо в Збройні Сили України та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5148

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