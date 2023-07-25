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Харківщина, 25 липня

Харківщина, 25 липня

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У с. Піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 та 48 років.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаударів в районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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