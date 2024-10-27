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Харківщина, 27 жовтня

Харківщина, 27 жовтня

▪️ 27 жовтня 03:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 2 будинки.

▪️ 21:20 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, с. Малинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад зерносховища.

▪️ 12:55 Харківський р-н, Роганська ТГ, між с. Рогань та с. Світанок. Обстріл відкриторії території. Без постраждалих.

▪️ 12:18 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Радькове. Внаслідок обстрілу знищено будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди. Постраждав 84-річний чоловік, загинув 65-річний цивільний.

▪️ 10:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки,, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 116 осіб (серед них 6 дітей)

Джерело: https://t.me/synegubov/11730

Новости портала «Весь Харьков»

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