Харківщина, 27 травня

● 16:45 с. Хотімля Чугуївського району. Через обстріл пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку.

● 14:18 Ізюмський район, с. Богуславка. Обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопця 13 і 9 років.

● 14:18 с. Івашки Богодухівського району внаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждав 1 чоловік.

● 13:45 с. Куп'янськ-Вузловий, Внаслідок обстрілу загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд.

● 12:30 м. Куп’янськ. Ворог обстріляв приватний житловий будинок.

● с. Стариця Чугуївського районц. Внаслідок артобстрілу травмована 1 людина, загинула 1 людина.

● 10:55 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

● 08:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Травмована 1 людина.

На на околиці села Івашки у результаті підриву на вибухонебезпечному предметі підірвалися дві людини. Від отриманих травм загинули два чоловіки.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Відбито 10 атак у районах сіл Липці і Тернова, тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

На Куп'янському напрямку противник 22 рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Греківки та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Берестового і Новоєгорівки. Ситуація

контрольована.

Всього евакуювали 11 тисяч 142 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9743

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