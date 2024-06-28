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Харківщина, 28 червня

Харківщина, 28 червня

▪️ 16:00 — 16:57 м. Харків. Обстріл КАБ. Пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей.

▪️ 15:45 Ізюмський р-н,  Борівська громада, с. Піски-Радьківські. Влучання в підприємство.

▪️ 15:15 Куп'янський р-н, Курилівська  громада, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ горів дах житлового будинку.

▪️ 15:00 Куп'янський р-н,  Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік.

▪️ 14:10 за адресою: Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Кругляківка. Пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ. Постраждала жінка.

▪️ 12:50 Ізюмський р-н., Борівська громада. Під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей.

▪️ 12:30 за адресою: Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Пошкоджено легковий автомобіль.

▪️ 11:05 Харківський р-н , Циркунівська громада, с. Олександрівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка успіху не мали.

Купʼянський напрямок. Відбулося 10 боєзіткнень.

Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів

та недопущення просування противника.

Джерело: https://t.me/synegubov/10141

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