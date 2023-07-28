Харківщина, 28 липня

Вчора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждало 5 людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували.

▪️ Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зокрема, під вогнем були Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Фиголівка, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

У селах Петропавлівка та Подоли Куп'янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

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