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Харківщина. 29 грудня

Харківщина. 29 грудня

◾️Вчора пізно ввечері Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе "Шахед". Усього по Харкову було випущено 13 дронів. 11 з них були збиті силами нашої ППО.

Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджені адміністративні та виробничі будівлі. Поранення отримав чоловік 48 років. Він госпіталізований з вибуховою травмою, стан - середньої тяжкості.

◾️Протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з рф. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в с. Бугаївка Чугуївського району у лісі підірвалися батько 47 років та його 7-річний син. Обидва госпіталізовані з вибуховими травмами. Дитина у важкому стані. Стан батька – середній.

На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та продовжують бити ворога. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5180

Новости портала «Весь Харьков»

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