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Харківщина, 29 липня

Харківщина, 29 липня

▪️ Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зокрема, під вогнем були Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охримівка, Колодязне, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

В районі Дружелюбівки Ізюмського району ворог завдав авіаційного удару.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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