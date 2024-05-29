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Харківщина, 29 травня

Харківщина, 29 травня

▪️ 16:57 м. Харків. Обстріл КАБ по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі.

Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. Без постраждалих.

▪️ 16:40 Харківський район. с.Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу 4 КАБ горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік.

▪️ 22:33 Харківський район, с. Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

▪️ 16:20 м. Ізюм. Внаслідок обстрілу підприємства ракетою Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території.

▪️ 13:00 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу.

 

▪️ 13:29 Куп'янський район с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків.

 

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу.

На Купʼянському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.

Всього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Джерело: https://t.me/synegubov/9790

Новости портала «Весь Харьков»

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