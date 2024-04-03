Харківщина, 3 квітня

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Синьківка, Липці.

● 3 квітня 03:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих.

● 3 квітня 03:25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила.

● 23:17 внаслідок обстрілу КАБ с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

● 17:00 внаслідок ворожого артобстрілу с. Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.

● 14:30 російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

● 13:33 влучання по території с. Глушківка Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14:33.

● 2 квітня 08:00 с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі н.п. Синьківка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 54,95 га території, знищили 360 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/8883

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