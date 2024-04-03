Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:23
Просмотров: 57

Харківщина, 3 квітня

Харківщина, 3 квітня

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Синьківка, Липці.

● 3 квітня 03:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань та постраждалих.

● 3 квітня 03:25 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила.

● 23:17 внаслідок обстрілу КАБ с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

● 17:00 внаслідок ворожого артобстрілу с. Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.

● 14:30 російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

● 13:33 влучання по території с. Глушківка Куп'янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14:33.

● 2 квітня 08:00 с. Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі н.п. Синьківка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 54,95 га території, знищили 360 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/8883

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини однією строкою 2.0
Сегодня 08:45    27
россиян лишат иностранных товаров: путин потребовал сократить долю импорта в экономике до уровней советского союза
Сегодня 08:38    48
СБУ затримала у Херсоні ворожих інформаторів, які готували ракетні удари по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ
Сегодня 08:26    65
российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ
Сегодня 08:16    68
В Херсоне почти не осталось целых многоэтажек
Сегодня 07:55    87
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:52    90
В окупованому Криму на бетоні намальовано хибні російські винищувачі
Сегодня 07:47    88
Зараз у росії залишається близько 950 ракет, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 07:38    94
росіяни організували у загарбаному Маріуполі молодіжний мілітаристський «форум»
Сегодня 07:30    94
Абсолютные рекорды по уничтоженным русским авто и артиллерии
Сегодня 07:20    80
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 