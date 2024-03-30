Харківщина, 30 березня

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та ін. Авіаударів зазнали н.п. Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман.

● 21:50 повторний обстріл КАБ с. Графське Чугуївського району. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає.

● 21:19 с. Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, 5 господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає.

● 20:10 с. Синельникове Чугуївського району. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила.

● 18:00 с. Графське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Постраждалих немає.

▶ ️смт Покотилівка Харківського району: 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету.

● 15:26 с. Малинівка Чугуївського району. Влучання КАБ по території. Без постраждалих.

● 15:20 годині відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація щодо потерпілих не надходила.

● 13:44 м. Куп'янськ, внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік.

● 29 березня, 08:30, с. Бударки Чугуївського району було обстріляно КАБами. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 36,34 га території, знищили 267 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/synegubov/8858

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