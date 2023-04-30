Харківщина. 30 квітня

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

▪️Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих.

- В області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та використовують усі засоби, щоб нищити ворога. Віримо в ЗСУ та спільно наближаємо нашу Перемогу!

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